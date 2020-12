The Voice Senior, Pietro Dall’Oglio promosso in semifinale

Avanza in semifinale Pietro Dall’Oglio, in arte Pietrosauro, il direttore del centro rafting Marmore in gara a The Voice Senior, il talent show di Rai 1 per Over 60. Nessuna ulteriore esibizione però: al termine della puntata di ieri sera – che è stata registrata come le altre, sarà in diretta solo la finale – il giudice che ha scelto ovvero Clementino ha dovuto eliminare tre dei suoi nove artisti con un ‘no’, senza ascoltarli ulteriormente.

Dall’Oglio quindi venerdì prossimo approderà alla fase di knock out all’interno del proprio team con un cavallo di battaglia, dove sicuramente resteranno in tre. Da capire poi come procederà, all’interno della stessa puntata lo show, visto che quella di venerdì è l’ultima puntata prima della finale alla quale approderanno un totale di 8 concorrenti, 2 per squadra

Dall’Oglio ha portato sotto i riflettori anche la vicenda del fratello Paolo, il gesuita rifondatore del monastero di Deir Mar Musa, è stato rapito in Siria il 29 luglio di cinque anni fa dall’Isis e del quale non si sa più nulla, almeno ufficialmente.

Intanto, alla fine delle blind audition, si va delineando la lineup dei favoriti. Due cantanti sembrano più forti degli altri, se non altro perchè si tratta di cantanti professionisti tuttora in attività. Si tratta di Erminio Sinni e Marco Guerzoni. Entrambi sessantenni, il primo ha una vastissima esperienza live che attualmente lo vede protagonista nelle notti della Roma bene e nel 1993 ha preso parte al Festival di Sanremo nella sezione Giovani. L’altro è un noto vocalist e corista che ha lavorato con tutti i più grandi big della musica italiana: per lui un Festival fra i big nel 1996 insieme ad Aleandro Baldi e il palcoscenico internazionale dell’Eurovision Song Contest come corista al fianco di Nina Zilli, nel 2012 sul palco di Baku e due anni dopo di nuovo come corista a Sanremo con Giuliano Palma. Ma si segnala fra i nomi di spicco anche Giulio Todrani, papà della cantautrice Giorgia, con un lunghissimo passato da professionista a cavallo fra la gli anni 70 ed 80.