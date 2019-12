The Pozzolis Family pronta a irrompere sul palco del Teatro Lyrick di Assisi

ASSISI – Arrivano al Teatro Lyrick di Assisi, nell’ambito della stagione “Via col venti” il 5 gennaio (ore 17.00), il papà e la mamma più amati d’Italia, Alice e Gianmarco, The Pozzolis Family, con il loro primo spettacolo comico, dissacrante, spietato, esilarante e totalmente sincero “A-LIVE! -Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”. In scena i due performers si raccontano in un susseguirsi di sketch, racconti, proiezioni, canzoni, interviste, riti spirituali, il tutto in una costante interazione con il pubblico che sarà parte attiva dello show. Dalla ricerca di un figlio, agli interrogativi classici di chi sta per diventare genitore, dal parto al cambio pannolino, dalla mancanza di sonno all’ eccesso di decibel, questo live show sarà un’esperienza catartica e soprattutto confortante, perché chi ha figli si sentirà capito e compreso, mentre chi non li ha, guardandolo spettacolo potrà dire: menomale!

The Pozzolis Family è la famiglia comica del web idolo dei genitori, una vera e propria terapia di gruppo dedicata alle famiglie. Composta dai genitori, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, e dai loro due figli Giosuèe Olivia, raccontano la loro vita quotidiana e trattano tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”. Nato nel 2016, il progetto “The Pozzolis Family”, di cui Alice e Gianmarco sono autori, attori e registi, raccoglie un successo sul web inarrestabile: nel 2018 sono primi nella Top10 delle Mamme Blogger Italiane su Instagram secondo Blogmeter, mentre nel 2019 sono la prima Family Influencer secondo Buzzoole. Anche offline sono sempre più affermati: dopo il loro primo romanzo best seller “Un figlio e ho detto tutto” (Mondadori, 2017), il 9 aprile 2019 sono tornati in libreria con il nuovo libro “L’amore si moltiplica” (Mondadori). Sempre ad aprile 2019, Alice e Giammasaranno per la loro prima volta insieme hanno debuttato con il loro primo spettacolo “A-LIVE! -Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”.

