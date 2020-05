Test sierologici, Pd a presidente Tesei: “Siano a carico del sistema per alcune persone”

PERUGIA – “Se per la presidente Tesei e l’assessore Coletto, i test sierologici sul coronavirus rientrano nelle strategie sanitarie della Regione come programma di prevenzione e in funzione di un’indagine epidemiologica, gli stessi devono essere, almeno in parte, a carico del sistema sanitario regionale, specie per le categorie a rischio, ovvero per i lavoratori essenziali e per chi versa in una condizione economica disagiata”.

Carico A chiederlo sono i consiglieri regionali del Pd Fabio Paparelli e Tommaso Bori. “La Regione – sostengono gli esponenti del Partito democratico – dovrebbe farsi carico di questa spesa, tanto più perché i test sono prescritti, non a caso, da medici e pediatri sulla base dell’analisi o della clinica. La giunta regionale, pertanto, non può scaricare la responsabilità sugli operatori sanitari e i costi sui pazienti. Per i tanti cittadini umbri che sono ricorsi a misure di sostegno al reddito, come disoccupazione, reddito di cittadinanza o indennità straordinarie previste dal governo, i 40 euro richiesti per le analisi anticorpali sono un costo quasi insostenibile. Anche le categorie maggiormente esposte come quelle degli operatori sanitari, dei lavoratori più a rischio contagio, gli anziani e soggetti con patologie a rischio, dovrebbero vedersi riconosciuto il diritto a sottoporsi, in via precauzionale e del tutto gratuita, all’indagine sierologica. Invitiamo pertanto la presidente Tesei e l’assessore Coletto – concludono Paparelli e Bori – a finanziare un programma di prevenzione degno di questo nome, che possa davvero essere accessibile e utile tanto più in questa fase delicata di ripartenza”.