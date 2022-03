Tesei a Terni: “Ospedale, Ast e progetto stadio clinica, lavoriamo per lo sviluppo”

TERNI – Giovedì mattina la presidente della Regione Donatella Tesei ha incontrato a Terni una serie di soggetti economici ed istituzionali e poi ha fatto il punto in una conferenza stampa, accompagnata dal sindaco Leonardo Latini, sulle questioni principali: ospedale, progetto stadio-clinica e Ast.

Incontro per Ast

Sul fronte Ast, la presidente della Regione ha confermato che incontrerà il proprietario di Ast Giovanni Arvedi, probabilmente il primo aprile. Uno dei temi caldi sarà quello del passaggio all’idrogeno verde, che coinvolgerà anche la centrale Enel di Galleto. I temi caldissimi però sono quelli dell’ospedale e del progetto stadio clinica.

Ospedale di Terni

“Che Terni abbia un ospedale obsoleto è noto a tutti. Che dal 2014 la nostra sanità sta perdendo attrattività fuori regione, pure. La nostra idea, con il nuovo ‘Santa Maria’ che non avrà meno posti letto dell’attuale e per il quale stiamo valutando il project financing insieme agli esperti, è che le due aziende ospedaliere universitarie di Terni e Perugia siano i contenitori dell’alta specialità. E che Terni debba integrarsi con il nuovo ospedale di Narni-Amelia: doveva essere realizzato almeno 10 anni fa, ora abbiamo rimesso mano ed aggiornato un progetto che non stava nè in cielo né in terra”, ha sottolineato Tesei.

Sul progetto stadio-clinica

Sul progetto stadio-clinica, voluto dal patron della Ternana Bandecchi, Tesei apre le porte: “Il progetto è arrivato in regione, si è istituita la commissione ad hoc fatta da dirigenti competenti sui lavori pubblici e sulla sanità. Mancavano delle documentazioni sul progetto ma ciò dovrebbe essere velocemente risolvibile. Ora il tutto verrà disaminato in modo rigoroso ed entro i tempi necessari ed utili. Noi stiamo lavorando per un ospedale pubblico nuovo per Terni, ma siamo sempre felici di attrarre investimenti, come ad esempio quello di Arvedi per l’acciaieria. Se c’è chi vuole investire non saremo mai noi l’ostacolo, l’importante è che tutto sia fatto dentro le norme. Non posso essere io a dire ora se ci potrà essere o no il convenzionamento. Servirà una disamina tranquilla, trasparente e nel più breve tempo possibile”.

Il sindaco Latini

“Terni si aspettava una forte discontinuità rispetto al passato nella gestione dei rapporti tra la città e la Regione Umbria e credo che anche l’incontro di oggi con la presidente Tesei confermi che questo cambiamento è in atto”. E’ quanto sottolinea in una nota il sindaco di Terni, Leonardo Latini, a proposito dell’iniziativa al in Bct con la governatrice dell’Umbria Tesei e la giunta regionale. “La presidente – aggiunge il sindaco – ha voluto fin da subito porre in essere un metodo nuovo di confronto e di ascolto con la città, con le sue associazioni, con le categorie. Metodo che purtroppo si è interrotto a causa della pandemia, ma che oggi, fortunatamente può riprendere.

Impegni forti

Latini spiega di aver ascoltato “impegni molto forti e precisi per Terni” e di aver avuto conferma “di come la Regione abbia compreso che lo sviluppo di Terni sarà fondamentale nelle dinamiche di sviluppo della regione intera nei prossimi anni e che dovrà coniugare ambiente salute e avanzamento economico”. “Lavorare in sintonia e sinergia tra le istituzioni, così come stiamo facendo sui temi più importanti – conclude il sindaco di Terni -, è il metodo migliore per portare vantaggi a tutte le comunità della Regione, nel rispetto delle specificità, delle capacità e delle possibilità di ognuno, in maniera coordinata e conveniente per tutti, con una visione ampia”.