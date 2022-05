Terremoto, partita la ricostruzione privata a Castelluccio di Norcia

NORCIA – Con un “momento storico” è stato consegnato a Castelluccio di Norcia, ai committenti interessati, il primo decreto di ricostruzione privata, situato all’ interno del Piano Attuativo di Castelluccio. È così partita ufficialmente la ricostruzione privata post sisma 2016 della frazione di Norcia distrutta dal terremoto. Una ricostruzione considerata dalla Regione Umbria “strategica, prioritaria ed urgente”, come ha sottolineato la presidente Donatella Tesei visto che sono previste tecniche antisismiche innovative ed avanzate.

La gioia del sindaco

Alla consegna del decreto del primo cantiere privato erano presenti, tra gli altri, anche Fulvio Soccodato, sub Commissario alla Ricostruzione, Nicola Alemanno, sindaco di Norcia e Stefano Nodessi Proietti, direttore dell’ Ufficio speciale per la ricostruzione dell’ Umbria. “Siete i primi a partire con la ricostruzione, finalmente avete tra le mani qualcosa di concreto per dire all’ impresa di iniziare i lavori” ha detto Tesei rivolgendosi ai fratelli Emilio, Aldo e Guido i tre proprietari della casa, che ora abitano a Roma: “Per molti mesi all’ anno torneremo a Castelluccio” hanno commentato con un velo di emozione. Di “momento storico” ha parlato il sindaco di Norcia. “Sono puntati qua gli occhi del mondo” ha aggiunto Alemanno. “Finalmente ce l’ abbiamo fatta” i commenti invece degli abitanti e commercianti di Castelluccio intervenuti alla consegna.