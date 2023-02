Terremoto in Turchia e Siria, anche un Vigile del fuoco perugino a coordinare i soccorsi

PERUGIA – Anche l’Umbria in soccorso dei terremotati di Turchia e Siria, dove dopo quasi 15.000 morti si sta cercando di recuperare i sopravvissuti fra le macerie di Dyarbakir e non solo. Nel pomeriggio di oggi da Pratica di Mare partirà un team di vigili del fuoco diretti da Andrea Marino del comando di Perugia

L’intero team è formato da vigili del fuoco, provenienti da varie regioni, dei team USAR (Urban Search And Rescue), che avvicenderanno le squadre già presenti sul suolo turco da martedì mattina. L’operazione è coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile, nell’ambito del meccanismo europeo della Protezione Civile.

Il nostro vigile del fuoco di Perugia e gli altri colleghi andranno ad avvicendare un team composto da 47 vigili del fuoco del team USAR per operazioni di soccorso fra le macerie. Sul posto è presente, anche un team con 12 esperti TAST (Technical Assistance and Support Team) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in grado di fornire supporto nel coordinamento e nella gestione operativa di emergenze complesse in paesi esteri, da un punto di vista logistico e tecnico.

Le squadre USAR del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco affrontano operazioni di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici, con un adeguato livello di sicurezza e con metodologie altamente evolute concernenti soprattutto la valutazione dei rischi associati, le tecniche di localizzazione e le attività di estricazione delle vittime. Queste operazioni devono essere particolarmente incisive, tempestive e celeri.

Gli operatori devono agire in modo da estricare le persone intrappolate entro margini temporali che facilitino il loro trattamento sanitario ed evitino l’insorgere di complicazioni postume o, ancora peggio, il loro decesso.

I vigili utilizzano degli equipaggiamenti e delle attrezzature speciali per la ricerca e il soccorso, quali geofoni, robot, termocamere, search-cam, e devono essere inoltre addestrati a fornire immediatamente il supporto vitale di Base (BLS).