Terremoto in Giunta ad Orvieto: si dimette il vicesindaco Ranchino

ORVIETO- Scossone nella giunta della sindaco Roberta Tardani: si è dimesso il vice sindaco Angelo Ranchino. L’avvocato ed esponente della Lega ha rassegnato le dimissioni nella mattina di venerdì, aprendo una crisi istituzionale che era da giorni nell’aria ad Orvieto. Ranchino era anche assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico, Edilizia, Urbanistica e Patrimonio cjhe passano in delega alla prima cittadina in attesa della nuova nomina.

“Ho preso atto delle dimissioni dell’avvocato Angelo Ranchino – commenta il Sindaco, Roberta Tardani – che ringrazio per il lavoro sin qui svolto. La decisione personale di lasciare l’incarico che gli era stata assegnato è stata condivisa con il suo partito di riferimento. Questa mattina mi sono confrontata con i responsabili locali della Lega e nei prossimi giorni avrò un colloquio con i vertici regionali del partito per affrontare insieme la questione, fermo restando le prerogative del Sindaco nella composizione della squadra di governo della città. Per quanto mi riguarda questa decisione non stravolge gli equilibri politici determinati dalle scelte degli orvietani. Il periodo storico che stiamo vivendo, il peggiore dal Dopoguerra a oggi, ci impone tempi rapidi nella risoluzione di situazioni che non devono distogliere dai reali problemi e dobbiamo essere tutti quanto mai concentrati nell’affrontare l’emergenza sanitaria ancora in corso e dare risposte al tessuto economico e sociale della città duramente provato dalla crisi post Covid”.

Crisi istituzionale. La Lega ha già perso ha perso il consigliere Stefano Olimpieri, mentre il gruppo Progetto Orvieto ha perso Beatrice Casasole passata con Fratelli d’Italia ed ora parte la corsa alla sostituzione in entrambi i ruoli. Si va verso la nomina di un esterno, ma la maggioranza rumoreggia, perchè non sono più rappresentati in Giunta gli equilibri politici.

