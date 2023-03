Terremoto in Alta Umbria, chiuso lo stadio Curi: non si gioca Perugia-Reggina

PERUGIA – Il Perugia non scenderà in campo domani pomeriggio (sabato 11 marzo) alle 14 contro la Reggina. La decisione è arrivata a seguito dello sciame sismico che è avvenuto nel territorio umertidese giovedì scorso. A firmare l’ordinanza di chiusura dello stadio “Renato Curi” è stato il sindaco Andrea Romizi. L’arena dei grifoni, come viene specificato nel dispositivo, rimarrà coi cancelli chiusi fino al 20 marzo ai fini della tutela della pubblica incolumità e per permettere l’esecuzione “degli interventi di verifica ed eventuale rimozione delle parti in distacco, da estendersi anche al settore Tribuna Ovest, oltre alle ispezioni tecniche del caso”.

Il comunicato Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società biancorossa: “Vista l’ordinanza n. 401 del 10 marzo 2023 emanata dal Comune di Perugia (in allegato nel file) e per le motivazioni in essa contenute, AC Perugia Calcio comunica che la gara Perugia-Reggina, in programma sabato 11 marzo ore 14, è stata rinviata a data da destinarsi. Informiamo inoltre che tutti i biglietti già emessi per la gara in oggetto sono validi anche per la gara di recupero. Una volta stabilita la data di recupero sarà definita una finestra temporale per ottenere il rimborso per chi non potrà assistere alla partita”.