Terremoto, Filt Cgil e Faisa Cisal annullano lo sciopero del trasporto

PERUGIA – Annullato da Filt Cgil e Faisa Cisal lo sciopero del trasporto pubblico locale che era in programma martedì 13 marzo. La decisione è stata annunciata dai sindacati dopo il terremoto che – sostengono – ha “elevato il livello di incertezza e timori nella comunità umbra”. “Non intendiamo in nessun modo indebolire la indispensabile e nevralgica rete dei trasporti in questo delicato momento, garantendo servizi indispensabili” affermano in una nota Filt Cgil e Faisa Cisal. “Ancora una volta – aggiungono – il trasporto pubblico locale dimostra responsabilità e soprattutto la necessità di essere pubblico ed indivisibile, come dimostra la prontezza con cui i servizi su gomma hanno sostituito i treni nella giornata di ieri, per la chiusura delle linee ferroviarie necessaria a consentire ai tecnici le verifiche sull’infrastruttura ferroviaria. Restano in ogni caso valide le ragioni della protesta che riprogrammeremo nei prossimi giorni, in assenza di risposte adeguate da parte della Regione”.