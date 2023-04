Terremoto in Alto Trevere, dichiarato lo stato di emergenza: primo stanziamento di quattro milioni

PERUGIA – “Come avevamo anticipato insieme al ministro Musumeci, nella riunione di giovedì del Consiglio dei ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per le zone dell’Umbria colpite dal sisma del 9 marzo”. Lo rende noto la presidente della Regione, Donatella Tesei. “Arriva anche un primo stanziamento di quasi 4 milioni – spiega – che garantirà il contributo di autonoma sistemazione per famiglie e imprese. Continueremo l’interlocuzione con il governo per avere tempi certi e veloci per la ricostruzione”.