Sisma di Umbertide, 90mila euro dalla raccolta fondi: per le scuole danneggiate

Iniziativa concordata

L’iniziativa, concordata con le istituzioni locali e con le autorità preposte al piano di recupero degli immobili danneggiati, era partita all’inizio di maggio. Nel fondo sono confluiti i contributi volontari dei lavoratori, pari ad un’ora di lavoro, e i contributi, sempre su base volontaria, da parte delle imprese. Il sindaco Luca Carizia ha sottolineato: “Oggi è veramente un bel momento per la comunità di Umbertide. Grazie alla generosità di tutto il mondo del lavoro e delle imprese sarà possibile mettere in atto importanti progetti per le scuole del territorio colpite dal sisma”.

Momento storico

Il vice sindaco Annalisa Annalisa Mierla ha parlato di momento storico: “Vedere riuniti insieme a Umbertide associazioni datoriali e sindacati per una grande causa è fondamentale ai fini degli obiettivi prefissati. Daremo priorità assoluta per riportare le tre classi delle scuole medie, ovvero la sezione G di Pierantonio, nella frazione. Unendo i fondi emergenziali con quelli della solidarietà, fissiamo al settembre 2024 il conseguimento dell’obiettivo. Ci appelliamo anche al governo affinché possa stanziare i fondi necessari alla ricostruzione. Intanto a ottobre ci sarà la presentazione dei lavori già eseguiti presso l’attuale sede della elementare”.