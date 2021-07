Terremoto di magnitudo 3.6 a Norcia: scossa avvertita in tutta la Valnerina

NORCIA – Due scosse di terremoto, la prima di magnitudo 2.6 alle 8,30 e la secondo di 3.6 alle 10 sono state registrate nella zona di Norcia dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo i Vigili del fuoco si è avvertito distintamente un boato così come riferito dal personale in servizio presso il distaccamento Valnerina. La squadra è quindi uscita per un sopralluogo sul territorio. Al momento alla sala operativa non sono arrivate richieste di intervento. L’assessore comunale di Norcia Giuseppina Perla sottolinea che al momento “non risultano danni a persone né a cose, così come non abbiamo avuto segnalazioni. La popolazione è ormai alloggiata nelle soluzioni abitative di emergenza e anche i servizi principali sono tuttora collocati in strutture temporanee totalmente sicure. Certo, qualcuno ha avuto paura, ma la nostra gente è da generazioni abituati ai terremoti”.