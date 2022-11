Terremoto del 5.7 al largo delle Marche, sentito in tutta l’Italia Centrale: nessun danno in Umbria

PERUGIA – Un potente sisma è stato avvertito per tutta l’Umbria e l’intera Italia Centrale nelle prime ore della mattina di mercoledì 9 novembre. La scossa avvertita ha avuto una magnitudo di 5.7 ed è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) al largo delle Marche, al largo delle coste adriatiche della Provincia di Pesaro-Urbino. E’ stata seguita da altri due terremoti di magnitudo 3.1 e 3.4.

Nessun danno in Umbria Nessun danno è al momento segnalato in Umbria. Lo ha riferito l’ ingegner Stefano Nodessi Proietti, responsabile della Protezione civile in Umbria sentito dall’Ansa. La Protezione civile ha quindi subito attivato le verifiche insieme ai vigili del fuoco.

Altre scosse Sono state numerose le scosse di terremoto rilevate dai sismografi dell’Ingv nell’area marittima interessata dal sisma. Dopo quella di 5.7 alle 7.07, ne è seguita un’altra di magnitudo 4 alle 7.12. Poi tra le 7.15 e le 7.35. L’Ingv ha segnalato altre nove scosse da 3.6 a 2.4.

“Nessun danno è stato segnalato in Umbria”: a dirlo all’Ansa è l’assessore regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche dopo la forte scossa di terremoto registrata davanti alla costa marchigiana. Ha così confermato gli esiti dei primi controlli svolti insieme ai vigili del fuoco che comunque stanno proseguendo. Melasecche si è messo subito in contatto con il dirigente della Protezione civile Stefano Nodessi. “Mi ha confermato – ha ribadito – che dalle verifiche compiute dal nostro personale e dai vigili del fuoco non risultano danni o segnalazioni di particolari problemi”.