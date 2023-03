Terremoto, al momento gli sfollati in Alta Umbria sono 515: molti ospiti dei parenti

UMBERTIDE – Sono al momento 515 le persone sfollate per il terremoto che ha colpito la settimana scorsa Umbertide e una porzione del territorio di Perugia. La direzione della Protezione civile regionale, che fa capo a Stefano Nodessi Proietti, ha stilato mercoledì un quadro numerico che sintetizza così gli effetti delle scosse che hanno interessato parte dell’alta Umbria: a Umbertide dopo 208 sopralluoghi, ne restano da fare 370, le persone fuori casa sono 350 (190 in termini di nuclei familiari), gli edifici non agibili sono 99 (109 quelli agibili), due le scuole non agibili, una agibile con dei lavori di sistemazione.

Nel Perugino

Nel territorio di Perugia, a iniziare dalla località più colpita di Sant’Orfeto, i controlli già eseguiti sono stati 165, ma ne rimangono ancora 385. A fronte dei sopralluoghi svolti, gli edifici dichiarati inagibili sono 47 (118 invece agibili) che hanno richiesto l’allontanamento dalle case di 69 nuclei familiari, per un totale di 165 persone. Non ci sono scuole non agibili. “La stragrande maggioranza degli sfollati ha trovato sistemazione soprattutto presso i parenti, chi non ha saputo dove alloggiare viene ospitato nelle palestre che abbiamo allestito fin dal primo momento dopo le scosse”, dice all’Ansa Nodessi Proietti. “Siamo in attesa che venga dichiarato lo stato di emergenza – aggiunge il direttore – Quando sarà concesso attiveremo il contributo di autonoma sistemazione che permetterà agli sfollati di trovare nuove soluzioni abitative in attesa del recupero dei loro immobili lesionati”.