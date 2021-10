Terni,vende marijuana a un uomo per 50 euro e lui la rivende: denunciati due giovani

TERNI – Una 30enne ternana, nella notte tra venerdì e sabato, ha ceduto marjiuana per un totale di circa sei grammi, al prezzo di 50 euro ad un suo coetaneo che a sua volta ne vendeva una parte a una terza persona, incensurata, segnalata alla Prefettura come assuntore. Nei confronti dei due 30enni, già noti alle forze dell’ordine, è invece scattata la denuncia per spaccio di stupefacente. A seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata dai carabinieri presso l’abitazione della donna, sono stati poi rinvenuti ulteriori quattro grammi di sostanza, sempre del tipo marjuana, nonché un bilancino di precisione. Tutta la droga è stata sequestrata, come pure la banconota da 50 euro e il bilancino di precisione.