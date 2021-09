TerniOn, per la Notte Bianca arriva Mahmood (se sarà dato l’ok)

TERNI – Un big della musica italiana ed internazionale sbarcherà a Terni per la Notte Bianca di TerniOn. Si tratta di Mahmood. Il condizionale è ancora necessaria perchè la Giunta comunale deve ancora dare il nulla osta per l’esibizione dell’artista milanese di origini sarde ed egiziane all’interno dell’Antifteatro Fausto, dove per venire incontro alle esigenze di natura sanitaria, dovrebbe venire ricollocato l’evento che normalmente accoglierebbe tanta gente in piazza.

Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019 col brano “Soldi” ha poi sfiorato la vittoria all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, dove è arrivato secondo. La canzone, parte del suo primo album ‘Gioventù bruciata” è stata quadruplo disco di platino in Italia, doppio in Spagna e d’oro in Francia, Grecia e Polonia, consentendo all’artista di esibirsi in tutti i più prestigiosi palcoscenici mondiali.

Recentemente è uscito il suo secondo lavoro “Ghettolimpo”, accompagnato dai singoli “Rapide”, “Inuyasha” e “Dorado”, quest’ultimo insieme a Sfera Ebbasta e Feid. Proprio nei giorni scorsi è stato protagonista involontario del fatto di cronaca relativo all’incendio della palazzina dove vive a Milano, per fortuna senza conseguenze per nessuno dei residenti.