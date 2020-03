Ternicelafa, i videomessaggi di sindaco e consiglieri comunali per la quarantena

TERNI – C’è chi ha scelto una via più istituzionale, c’è chi si fa accompagnare dai figli e dalla famiglia, chi posta un libro ed un messaggio, c’è chi parla da medico o da veterinario, chi ha scelto la musica per accompagnare il suo messaggio, chi ha rispolverato la vecchia comunicazione per cartelli, chi lavora in ospedale e quindi vede ogni giorno in prima persona la situazione. I trenta consiglieri comunali di Terni (non proprio trenta, ne mancano tre…) ed il primo cittadino Leonardo Latini hanno realizzato ciascuno un messaggio di sostegno per i cittadini che come loro si trovano in quarantena per sostenerli in questo momento difficile non solo per la città ma per tutto il paese e tutto il mondo.

Il risultato è un video che unisce i 29 messaggi che è stato diffuso in queste ore sul canale YouTube dell’amministrazione comunale. Un messaggio nel quale tutte le forze politiche unite invitano a rispettare le prescrizioni del Governo ed a restare uniti benchè lontani per superare la situazione difficile.