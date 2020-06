Ternialcentro vara il progetto digitale per l’e-commerce cittadino

TERNI – “Il progetto digitale di Ternialcentro, da Lunedì 15 Giugno, è entrato ufficialmente nel vivo della fase operativa” queste le parole di Francesco Malagoli che ha curato l’intera trattativa e ha presieduto alla sottoscrizione del contratto tra l’associazione “Terni al Centro” e la Slowtailer S.r.l. e Logix S.r.l.

Lunedì, 15 giugno ’20, si è siglato l’accordo per la realizzazione e la fornitura da parte Slowtailer S.r.l. e Logix S.r.l. di una serie di strumenti utilizzabili da tutti gli aderenti all’associazione: e-commerce integrato, gestione professionale delle infrastrutture digitali, servizi di informazione, promozione e marketing territoriale.

La collaborazione nasce con l’obiettivo di fornire all’Associazione Terni al Centro e ai suoi aderenti una piattaforma e-commerce multi-vendor con uno spazio dedicato all’associazione, gestibile autonomamente dagli aderenti e accessibile h24 7/7 e un’infrastruttura comunicativa organizzata, capace di organizzare la gestione di tutte le attività editoriali, quali articoli, news, gestione pagine Facebook e Instagram.

Il blog attuale dell’Associazione in questi giorni inizierà la sua metamorfosi ed evolverà in un portale in grado di informare sulle iniziative in città, di intrattenere con rubriche e iniziative speciali e di vendere online i prodotti e i servizi degli Associati. Una sfida ambiziosa ma necessaria, per sostenere le attività della città e assisterle nel loro processo di “evoluzione digitale”.

Terni al centro è l’unione di cittadini e commercianti che hanno a cuore il centro cittadino. L’Associazione si pone l’obiettivo di sviluppare idee, proposte e progetti volti a favorire la realtà urbana e del centro storico. In questo periodo ha contribuito a portare a Terni la mostra di Andy Warhol, Terni al Centro fornisce informazioni sulle manifestazioni, gli eventi, il commercio e su tutto ciò che la città è in grado di offrire.