Terni, vola giù dalla banchina di Cospea: muore a 36 anni

TERNI – Tragedia a Cospea nella serata di sabato, attorno alle 21.30. Un uomo di 36 anni, origini rumene ma residente a Terni è morto dopo essere precipitato da un cavalcavia, quello appunto che si affaccia sulla stazione. Secondo quanto emerge, il volo di circa sei metri gli sarebbe stato subito fatale nonostante l’intervento del 118.

Resta da capire ancora la dinamica della tragedia che ha causato la morte dell’uomo che in quel momento era in compagnia di un amico ed era seduto sul muretto: sembrerebbe un tragico incidente, con l’uomo che si è sbilanciato cadendo in maniera fatale. La Polizia, giunta sul posto insieme al 118, indaga per ricostruire l’esatta dinamica.