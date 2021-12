Terni, violento frontale in via Alfonsine: coinvolti tre giovani, uno è grave

TERNI – Sono ricoverati in ospedale in diverse condizioni i tre ragazzi di 27, 24 e 22 anni coinvolti nella serata di domenica in uno scontro frontale lungo via Alfonsine. Lo informa una nota del Santa Maria di Terni dove i giovani sono stati portati dal 118 dopo il tremendo e violento scontro frontale avvenuto attorno alle 22.

Invasione della corsia

Le due vetture coinvolte sono due Volkswagen Golf. Una delle due, condotta da un ventisettenne di origini rumene residente a Terni procedeva ad alta velocità lungo la carreggiata in direzione via Narni quando ha invaso la corsia opposta, finendo contro l’altra Golf, di colore nera, con a bordo una coppia, lei 22 anni campana residente a Narni, lui ventiquattrenne ternano. Il conducente della vettura grigia, colui che ha riportato le ferite più gravi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nella notte fra domenica e lunedì e quindi ricoverato nel reparto di rianimazione con riserva di prognosi ed ora, informa sempre l’ospedale è in condizioni stabili. Gli altri due si trovano in area medica, in valutazione, in condizioni non gravi.

Sul posto i rilievi

Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni e i colleghi della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e gli accertamenti volti a ricostruire la dinamica del sinistro.