TERNI – Brutto episodio di violenza giovedì in strada della Civitella, zona borgo Bovio, a Terni. Un 16enne ternano è stato accoltellato da un altro giovanissimo di appena 14 anni di età. Il ragazzo aggredito è stato soccorso e medicato in ospedale con una prognosi di 25 giorni. A riportare la notizia è stato il sito Umbria24.it. L’indagine dei carabinieri di Terni ha consentito di individuare rapidamente l’aggressore, perquisito e quindi denunciato alla Procura per i minorenni di Perugia per lesioni personali aggravate. Il 16enne, in passato, sarebbe stato vittima di un’altra aggressione avvenuta in zona Rocca San Zenone. Gli inquirenti vogliono capire se e quanto quel fatto sia legato con l’accoltellamento di giovedì sera.