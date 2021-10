Terni, violenta rissa a pugni e testate: giovane finisce in ospedale

TERNI – Un nigeriano di 46 anni è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali dai carabinieri di Terni a seguito di una violenta lite avvenuta nella tarda serata di mercoledì nei pressi di un negozio generi alimentari di via Marco Claudio, nel centro città. L’uomo è accusato di aver aggredito, colpendolo ripetutamente al volto e sul corpo con pugni e testate, un connazionale di 25 anni. Il giovane è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria, ma al momento le sue condizioni non risulterebbero gravi.

I motivi della lite

Secondo quanto ricostruito dall’Arma, la lite tra i due sarebbe scaturita dal fatto che la proprietaria del negozio, moglie del quarantaseienne ed anche lei nigeriana, si era rifiutata di vendere alcolici al giovane, già in stato di ebbrezza, venendo così aggredita. Il marito della donna è quindi intervenuto in soccorso per difenderla, colpendo a sua volta il connazionale. Oltre alla denuncia, i carabinieri stanno procedendo anche ad una valutazione complessiva sull’attività commerciale ed alla verifica delle condizioni igienico sanitarie del locale per i successivi provvedimenti. Sul posto sono intervenuti anche polizia di Stato e guardia di finanza.