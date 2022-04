Terni, violate norme sulla sicurezza, 10mila euro di multa alla profumeria: attività sospesa

TERNI – Una multa da 10.000 euro in sanzioni amministrative e contravvenzioni penali per un negozio, ubicato all’interno di un importante Centro Commerciale, specializzato nella vendita di profumeria, tolettatura e igiene personale. Nel negozio in questione sono state rilevate gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro in quanto mancava il documento di valutazione dei rischi e non c’era stata la costituzione del servizio di prevenzione e protezione con la nomina del relativo responsabile ‘rspp’ . Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria e l’attività è stata sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza in materia di lavoro oltre alla salata sanzione. La scoperta è avvenuta durante controlli di routine coordinati dall’Ispettorato del lavoro di Terni per contrastare il fenomeno del lavoro nero e per verificare il rispetto del protocollo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro nonchè la corretta applicazione del protocollo ‘covid-19’.