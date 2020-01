Terni, viene ‘pizzicato’ a cacciare fringuelli: scattano denuncia e multa

TERNI – Durante l’attività di controllo nel settore caccia a Poggio di Otricoli, nel Ternano, i militari della Stazione carabinieri forestale di Narni hanno sorpreso un cacciatore, classe 1971, con 12 fringuelli e un frosone abbattuti. Il cacciatore è stato quindi denunciato alla procura della Repubblica di Terni per il reato di abbattimento di fauna selvatica protetta (fringuelli) e particolarmente protetta (frosone). Sequestrato inoltre un fucile e delle munizioni. Ulteriori controlli nella stessa località hanno fatto emergere anche illeciti di natura amministrativa, per cui sono stati stilati due verbali per un importo di circa 200 euro.