Terni, viaggiano con 450 euro di sigarette di contrabbando: tre denunce

TERNI – militari nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno deferito in stato di libertà alla locale procura, per violazione delle disposizioni legislative in materia doganale, un cittadino di origini statunitensi di 42 anni, un uomo di origini napoletane di 50 anni ed un romano classe 1962, di cui i primi due già noti alle forze dell’ordine). I tre sono stati sorpresi con la merce di contrabbando nel corso di un controllo alla circolazione stradale e della conseguente perquisizione veicolare, sono stati trovati in possesso di 95 pacchetti di sigarette. I tabacchi sono stati sottoposti a sequestro. È stato stimato attorno ai 450 euro il valore dei 95 pacchetti di sigarette prive del sigillo del Monopolio di Stato coi quali viaggiavano i tre denunciato la scorsa notte dai carabinieri di Fabro.