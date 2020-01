Terni, via degli Arroni, si muove l’iter: intanto gli sfollati aiutano nonno Giulio

TERNI – Dopo il servizio de lanotiziaquotidiana e quelli delle varie testate giornalistiche, la macchina della solidarietà è tornata a mettersi in moto per i sei sfollati della palazzina di via degli Arroni, “ma fuori tempo massimo” ci tiene a sottolineare una delle protagoniste di questa vicenda.

Già nel primo pomeriggio di mercoledì ‘nonno Giulio’ era stato trasferito all’Hotel Garden, ma a spese degli stessi sfollati. Nel pomeriggio di giovedì lui come gli altri è stato contattato da Enrico Melasecche,assessore regionale al governo del territorio e politiche per la casa, che fa sapere in una nota come “Ho chiesto al presidente dell’Ater di valutare con urgenza una soluzione abitativa nell’ambito del patrimonio disponibile, senza ridurre il numero degli appartamenti a disposizione dei comuni per far fronte alle graduatorie dei richiedenti un alloggio popolare. Dopo una breve ricerca ho ricevuto una risposta positiva per cui le famiglie in situazione precaria possono nelle prossime ore fruire di una soluzione decorosa. Ringrazio l’Ater per la pronta disponibilità”. Nel frattempo però qualcuno è riuscito a superare il problema. La donna col cane fa sapere che ‘ho trovato una sistemazione temporanea grazie ad una famiglia che conoscevo tanto tempo fa e che dopo aver visto i servizi, si è mossa per me e li ringrazio. Qualcuno però è ancora in mezzo ad una strada”.