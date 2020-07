Terni, ventenne con nel bagagliaio katana, macete e coltello: denunciato

Vigilanza Durante i servizi di vigilanza e prevenzione intensificati per volere del questore Roberto Massucci e potenziati per garantire un’estate sicura ai cittadini, alla guida della sua auto, il ragazzo è stato fermato da una pattuglia della squadra mobile per un normale controllo, ma invece di fermarsi all’alt, ha cercato di eludere il blocco della polizia, tanto che durante l’operazione un agente è rimasto anche leggermente ferito. Dalla perquisizione dell’auto è scaturito il motivo della tentata fuga: nel bagagliaio gli agenti hanno trovato una katana di 103 centimetri di lunghezza totale, un macete di 60 cm, 1 piede di porco di 70 cm; indosso, l’uomo aveva un coltello pieghevole di 13 cm.

Incensurato L’uomo, un cittadino rumeno di 22 anni, incensurato, è risultato residente A Rimini: immediata la segnalazione ai colleghi della questura di Rimini, che nella sua abitazione hanno trovato un ulteriore coltello con lama pieghevole, oltre a una pistola giocattolo priva del tappo rosso e 50 cartucce a Salve. Il cittadino rumeno non ha dato

spiegazioni riguardo al possesso del suo notevole ‘arsenale’.