Terni, vengono multati due locali in centro che vendevano alcool a minorenni

TERNI – Multati due locali in centro che vendevano alcoolici a minori. I carabinieri della Sezione Operativa dei carabinieri di Terni hanno eseguito numerose ispezioni agli esercizi maggiormente frequentati dai giovani, in particolare in centro. Sono stati fermati due minorenni di 16 e 17 anni. I carabinieri hanno contestato ai legali rappresentanti delle attività commerciali la vendita di alcolici a minorenni, con verbali per violazione all’articolo 14 della Legge n. 125/01, che prevede la comminazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di mille euro, che in caso di recidiva possono essere raddoppiati ed accompagnati dalla sospensione dell’attività per tre mesi. Le bevande alcooliche sono state sequestrate e i minori riaffidati ai genitori, all’oscuro del consumo di alcolici da parte dei figli.