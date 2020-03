Terni, vendono tabacchi senza autorizzazioni: multe fino a 10 mila euro

TERNI – Sono stati sequestrati ben 230 mila prodotti da fumo presso undici attività della provincia di Terni che vendevano tali accessori senza le dovute autorizzazioni. Per i titolari, multe fino a 10 mila euro. Questi i numeri dell’attività di intelligence svolta dalle Fiamme gialle di Terni e Orvieto.

Controlli Il comando provinciale della Guardia di finanza ha effettuato molteplici controlli a contrasto della vendita non autorizzata di generi di monopoli, sequestrando complessivamente circa 230.000 accessori da fumo. In particolare, secondo quanto statuito dal legislatore con la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, a far data dall’1 gennaio 2020, oltre ad essere gravati da specifica imposta di consumo, possono essere venduti esclusivamente dalle rivendite autorizzate. Le attività ispettive sono state eseguite nei confronti di undici attività economiche insistenti nella provincia, tutte prive delle preventive autorizzazioni. Nei loro confronti applicata la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro, come previsto dalla legge sul Monopolio, oltre alle sanzioni accessorie che saranno disposte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Multe “I controlli effettuati delle Fiamme gialle ternane – scrivono dl comando – si inseriscono in una più ampia azione di intervento volta da un lato a tutelare l’interesse erariale dello Stato, attraverso il pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dall’altro a salvaguardare l’economia ‘sana’, contrastando la concorrenza sleale ed agendo a garanzia dei rivenditori autorizzati”.