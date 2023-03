Terni, vendevano droga in cambio di sesso e lezioni di inglese: due in manette

TERNI – Il tunnel della droga non conosce morale così vendevano droga in cambio di prestazioni sessuali e lezioni di inglese. A mettere fine tutto questo è stata la squadra Mobile individuando un 36enne di nazionalità nigeriana e un connazionale 22enne . Secondo gli inquirenti, che hanno chiesto e ottenuto per entrambi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, i due avrebbero smerciato in città diversi tipi di droghe, soprattutto eroina e cocaina, a decine di clienti, fra cui due donne le cui testimonianze hanno permesso di individuare i due soggetti. Il 36enne è stato condotto nel carcere di vocabolo Sabbione dove già si trovava il 22enne. Gli interrogatori di garanzia sono stati fissati per lunedì.