Terni, vende droga in via Castello e ha stupefacenti anche in casa: arrestato

TERNI – Già sottoposto all’obbligo di firma per precedenti reati legati in materia di droga, domenica pomeriggio un 23enne colombiano, residente in Puglia e da tempo stabilitosi a Terni, è stato sorpreso in via Castello a spacciare cocaina a un 60enne, segnalato come assuntore. Per lui, D.M.C.S. le sue iniziali, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle successive perquisizioni, personale e domiciliare le forze dell’ordine gli hanno trovato 2 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, e quasi 1 grammo di hashish. Il giovane, cui è stata sequestrata la droga, è stato posto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con il rito direttissimo.