Terni, vanno al ristorante e scappano senza pagare: nove americani in fuga

TERNI- La notizia arriva direttamente dai proprietari della trattoria Lillero, sita nella centralissima via de Filis a Terni, con un messaggio su facebook

“A tutti i nostri amici e conoscenti. Circa un ora fa un gruppo di 9 americani composto da 3 ragazze (2 bionde) e 6 ragazzi tutti di circa 30 anni sono fuggiti dal nostro ristorante senza pagare. Qualsiasi segnalazione sarebbe molto gradita. Grazie”.

La fuga

Una dei soci del locale racconta la dinamica a La Notizia Quotidiana: “Avevano un conto da 9 quote da 21 euro per un totale di 189 euro. Uno di loro è venuto a pagare una quota col bancomat e gli altri sembravano stare contando i soldi. Nel momento in cui io ero nel magazzino ed il mio socio si è allontanato, il gruppo ha lasciato il locale e si è dileguato in fretta. Per fortuna con quella quota pagata abbiamo potuto fare denuncia ai Carabinieri”.

Come identificarli

I nove ragazzi sembrano essere, così come racconta una dei soci “i classici americani in vacanza: ragazzi con pantaloncini corti, sneakers e cappellino da baseball, le tre donne con jeans e magliette bianche e nere”. Il gruppo si è dileguato lungo le vie del centro, scatta la caccia. Chiunque li rintracciasse può contattare la pagina facebook del locale.