Già nota alle forze dell’ordine

La 38enne, già nota alle forze dell’ordine, si era resa responsabile di reati in materia di stupefacenti. Gli agenti, giunti alla sua porta, prima di bussare, la sentivano parlare di ‘pesi’ e di stupefacenti per cui, dopo aver atteso che il cliente uscisse, la hanno sorpresa e hanno perquisito lei e la casa. Appena all’interno dell’abitazione, la donna veniva trovata in possesso di 5,5 grammi di eroina, di un bilancino, di bustine per il confezionamento e di 180 euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro. Scatta la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni, sempre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.