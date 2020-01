Terni, vandali incendiano bar di un distributore in via Tre Venezie

TERNI – Vandali hanno dato fuoco nella notte fra giovedì e venerdì al bar del distributore di via Tre Venezia a Terni, prima del bivio che porta a Rocca San Zenone. Che si tratti di incendio doloso è riportato anche dal cartello affisso sulle vetrate del locale, che ha riportato danni importanti legati soprattutto al calore ed al fumo sprigionatisi. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Terni ha probabilmente evitato problemi ancor maggiori, forse la completa distruzione del bar con tutti i rischi connessi alla presenza del distributore di carburanti proprio lì di fronte. Per appiccare il rogo, sarebbe stato utilizzato liquido infiammabile – probabilmente benzina – contenuto in taniche.

Indagini Sono ovviamente in corso le indagini che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e per questo motivo gli inquirenti vaglieranno probabilmente le telecamere di sicurezza presenti nell’area di servizio che pare abbiano registrato la presenza di soggetti incappucciati intenti ad armeggiare attorno all’edificio che ospita il bar e gli uffici della stazione. La Polizia è al lavoro.

Alessandrini “Mi auguro venga fatta presto chiarezza in merito all’incendio che si è scatenato la scorsa notte all’interno del bar di un distributore di via Tre Venezie a Terni, causando ingenti danni. Se confermato quanto sta emergendo in queste ore dalle indagini in corso, si tratterebbe di un atto doloso”, dichiara il consigliere regionale della Lega Valeria Alessandrini confidando “nel lavoro delle Forze dell’ordine per risalire, eventualmente, ai responsabili di un gesto criminale da condannare fermamente senza se e senza ma”.