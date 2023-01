Terni, Valeria Alessandrini consigliere del ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara

TERNI – Valeria Alessandrini entra a far parte della squadra di Governo come consigliere del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. In qualità di esperta di alta professionalità si occuperà in particolare dello svolgimento di attività di gestione dei rapporti con le autorità territoriali e di promozione e coordinamento delle iniziative a favore del mondo dell’istruzione nei territori di Umbria, Abruzzo, Marche, Toscana e aree cratere sismico.