TERNI – Ancora un fatto di violenza, nella notte tra mercoledì e giovedì: protagonisti due giovani clochard. A riportare la notizia è Il Corriere dell’Umbria. Stando alle prime ricostruzioni il vagabondo, 65enne in città da pochi giorni, avrebbe conosciuto una senzatetto con la quale avrebbe stretto amicizia, ma tra i due, mercoledì sera in via Martiri delle Libertà, è scoppiata una lite. A quel punto sembra che due giovani siano intervenuti per ‘aiutare’ la donna, loro conoscente, e la lite è diventata un’aggressione. Il clochard, ferito, è finito in ospedale con diverse lesioni, ma non sembra essere grave. Intanto le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini per far luce sull’accaduto.