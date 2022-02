Terni, va in questura con il green pass di un altro: giovane denunciato

TERNI – Si è recato venerdì mattina al corpo di guardia della questura di Terni, in via Antiochia, dicendo di doversi recare allo sportello armi della divisone amministrativa. All’agente in servizio, che gli ha chiesto di esibire il green pass, ha risposto di non averlo con sé. Il poliziotto gli ha spiegato che a partire da martedì 1° febbraio, chi accede negli uffici pubblici deve obbligatoriamente esibire la ‘certificazione verde’ base e allora il ragazzo, un giovane ternano, ha detto che sarebbe andato a prenderla. Dopo alcuni minuti è tornato ed ha esibito un green pass in corso di validità, ma quando l’agente gli ha chiesto il documento di identità, si è accorto che apparteneva ad un’altra persona e ad al ragazzo non è rimasto altro che ammettere tutto: è stato denunciato per sostituzione di persona.