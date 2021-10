Terni, va in albergo e deruba il receptionist: 44enne denunciato

TERNI – Giovedì mattina, a Terni a conclusione di un’attività d’indagine, i carabinieri di Stroncone hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, un ternano di 44 anni già noto alle forze dell’ordine, che nel corso della notte nel mentre si trovava all’interno di un albergo della città, approfittando della momentanea assenza dell’impiegato addetto alla reception si impossessava del telefono cellulare di proprietà del medesimo e di denaro in contante per un importo di circa 150 euro.