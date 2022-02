Terni, va a sbattere con la scooter contro la vetrina di un negozio e scappa

TERNI – E’ finito con lo scooter contro la vetrina di un negozio di mobili in vico dell’Olmo, poi è scappato. È successo nella prima serata, a chiamare il 112 è stato un passante. Sul posto si sono recati i militari della sezione radiomobile del locale comando compagnia carabinieri mentre la centrale operativa di via Radice ha rintracciato il titolare dell’attività commerciale. L’uomo è stato invitato ad andare sul posto. Nel frattempo le informazioni acquisite dai carabinieri hanno consentito agli agenti di identificare l’autore del danno che dopo essere stato contattato dai militari e invitato sul luogo si è presentato e ha confessato di essere a causa accidentalmente il danno e che era fuggito in quanto sprovvisto della patente idonea a condurre il mezzo. L’uomo è stato sanzionato e ha preso accordi col titolare per il risarcimento del danno.