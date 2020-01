Terni, va a dormire ma dimentica il gas aperto: tragedia evitata

TERNI – I Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti sabato notte in via Marche per una fuga di gas. Una volta giunti sul posto, i vigili hanno verificato che, in un appartamento al quinto piano di un condominio, l’uomo che vi risiedeva aveva lasciato inavvertitamente aperto un rubinetto del gas della sua cucina prima di andare a dormire. Con il supporto dell’autoscala i pompieri sono entrati nella casa e hanno messo in sicurezza l’appartamento. A titolo precauzionale i condomini ancora in casa sono stati invitati a uscire per i pochi minuti necessari a completare l’intervento che si è protratto sino alle prime ore di domenica 5 gennaio. Non ci sono stati feriti o intossicati.