Terni, usa falso super green pass per entrare in palestra: denunciato

TERNI – Uso di un atto falso. Questo il reato per il quale un giovane ternano è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Collescipoli in seguito ad un controllo in una palestra della città. Questione di green pass. L’Arma ha controllato il giovane nell’impianto trovandolo senza green pass, necessario per l’ingresso nella struttura. Ai militari ha riferito di aver eluso la verifica esibendo la foto di un super green pass falso: lo aveva acquistato su una piattaforma digitale e vi erano riportate le sue generalità. Poi ha aggiunto di averlo cancellato dal cellulare alla vista dei militari.

Il quadro dei controlli

“A partire dall’inizio dell’anno, quindi dal primo gennaio 2022, fino ai giorni nostri, i carabinieri del comando compagnia di Terni impegnati – il resoconto dell’Arma – nel solo servizio di controllo in merito al possesso dei ‘green pass’ sono stati circa 400. I militari hanno svolto all’incirca 200 servizi sul territorio comunale di Terni e nelle zone di San Gemini e nei comuni della Valnerina, sia di notte che di giorno. I risultati conseguiti, che continuano ad essere sostanzialmente univoci e nella direzione della stretta osservanza delle disposizioni nazionali in merito al possesso della certificazione verde, si possono riepilogare come segue: in totale sono state controllate 2420 persone, di cui solamente 12 (compreso l’odierno indagato) risultate inottemperanti alla normativa d’urgenza; 1.468 sono stati invece i locali pubblici in totale sottoposti a controlli, di cui 6 sono risultati non in regola e sanzionati”.