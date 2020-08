Terni, uomo trovato morto in casa: scattano le indagini

TERNI – Una tragedia ancora tutta da spiegare, quella che riguarda un uomo di 79 anni che è stato trovato morto nella sua abitazione, in via Botondi a Terni nella notte tra domenica e lunedì. L’ipotesi principale è quella di un malore. Un anziano solo, vedovo, col quale i familiari non erano riusciti a mettersi in contatto nel corso del fine settimana. Allertati i vicini, non riuscendo neppure questi ad avere risposta dall’interno dell’appartamento, sono scattate le chiamate ai soccorsi. Sul posto, attorno alle 3 di notte, i Vigili del fuoco per procedere all’apertura della porta d’ingresso dell’abitazione ma anche la polizia di Stato di Terni e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo, che sarebbe avvenuto per cause naturali già da qualche giorno.