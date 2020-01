Terni, San Valentino: un mese e mezzo di festeggiamenti, le reliquie tornano in Duomo

TERNI – Un mese e mezzo di iniziative – dal 1. febbraio al 22 marzo, per celebrare la festa del patrono cittadino, San Valentino, ma che il vescovo diocesano monsignor Giuseppe Piemontese, vuole sia “di tutta la diocesi”. Per questo motivo, alla novena di preparazione parteciperanno anche le varie vicarie, che precederanno la presenza dei sacerdoti al solenne pontificale. Quest’anno sarà come già nel 2019 anticipato alla prima domenica che precede il giorno di San Valentino

L’evento clou. Processione animata dai giovani, da associazioni e movimenti ecclesiali e dalle società sportive a partire dalle 20.30 di sabato 8, che accompagnerà il trasporto dell’urna con le spoglie del Santo da San Valentino in Duomo, dove resterà l’intera notte e nella mattina di domenica 9, quando alle ore 10, alla presenza anche delle autorità civili e militari, il vescovo celebrerà il Pontificale. A seguire, con identica processione, l’urna tornerà nella sua sede naturale. In quel giorno saranno sospese tutte le messe nelle altre parrocchie fino alle ore 12. Il giorno di San Valentino, naturalmente, si terranno regolarmente le varie Messe solenni, a partire dalle ore 8 e per tutto il giorno: quella delle ore 9 sarà presieduta dallo stesso vescovo.

Sempre nel giorno di San Valentino, al termine della Santa Messa delle 9 è prevista la benedizione di una nuova vetrata realizzata dal liceo artistico Metelli, donata dal Lions Club di Terni, su progetto del maestro Pierluigi Penzo. Tra le altre celebrazioni religiose la rievocazione storica del martirio di San Valentino, organizzata dal Centro Culturale Valentiniano per sabato 15 febbraio alle 18,30 in basilica. Domenica 16 sempre in basilica, alle 11 si terrà la tradizionale Festa della promessa, dedicata alle coppie che prevedono di sposarsi entro l’anno solare Domenica 23 febbraio sarà invece la volta, stesso orario e stesso luogo, della celebrazione dell’anniversario delle nozze d’argento, e domenica 1 marzo delle nozze d’oro.

Focus sulla famiglia. La famiglia è al centro delle manifestazioni 2020. La novena prende spunto da diversi passi della enciclica Amoris Laetitia, mentre il tema generale è ‘Per amore. Dalle relazioni ferite alle relazioni risanate’. Saranno tre gli appuntamenti di confronto e riflessione, ospitati tutti al museo diocesano, sempre con inizio alle 17.30. Si parte subito sabato 1 febbraio, si parlerà di “Quale cambiamento nelle relazioni intrafamiliari”, con Francesco Belletti, docente di politica sociale e di sociologia della famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Simona Coccetta dell’ufficio statistica del Comune di Terni e Carla Collicelli, del Cnr-Itb di Roma e segretario Asvis. Il 13 febbraio sarà la volta di “Quali vie per relazioni familiari risanate”, con la partecipazione di don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi di Grosseto e dei coniugi Pierluigi e Gabriella Proitti, collaboratori dell’ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei. Si chiude il 4 marzo con un incontro che vuole anticipare le tematiche d “The economy of Francesco”, evento mondiale del 26-28 marzo prossimi: il 4 marzo si parlerà di “Relazioni virtuose tra economia, sviluppo e bene comune”, contributo di Terni e del Cesvol Umbria, con la presenza di suor Alessandra Smerilli, docente di economia politica della facoltà Auxilium di Roma, Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi e il team giovani coordinato da Cristina Montesi.

Contest “Fatti sentire”. Infine, seconda edizione per il contest ‘Fatti sentire’, organizzato dalla Pastorale Giovanile. Il tema di quest’anno è “‘Ama e dona la vita’, che si lega alla festa di San Valentino e all’ottavo centenario del martirio dei protomartiri francescani originari della valle ternana, uccisi in Marocco nel 1220. Il contest è artistico: i candidati, fra i 14 ed i 30 anni, dovranno realizzare un prodotto artistico inedito che esprima il proprio punto di vista sul tema, scegliendo il linguaggio preferito tra scrittura, musica, fotografia e videomaking. Premiazioni al Cityplex Terni il 16 febbraio. In palio per il vincitore di ciascuna categoria, un buono spesa di 500 euro.

Azione Cattolica. Nell’ambito dei festeggiamenti del patrono, è inserita anche l’assemblea diocesana di Azione Cattolica che è in programma il 23 febbraio, durante la quale sarà eletto anche il consiglio direttivo del prossimo triennio.