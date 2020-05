Terni, un altro incidente in viale Trieste: auto contro un palo della luce

TERNI – Dopo quello del pomeriggio che ha visto ribaltarsi un’auto, anche nella serata di lunedì si è verificato un incidente in viale Trieste, all’altezza della rotonda che porta all’ospedale, fra viale Trento e viale VIII Marzo. Una auto Citroen, proveniente da viale Trento è finita dentro l’aiuola contro i pali della luce che illuminano la rotonda stessa. Danni ingenti per la vettura mentre i due feriti, un ragazzo ed una ragazza a bordo del mezzo, sono rimasti feriti in modo lieve. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno controllato anche la stabilità dei pali della luce, il 118, una pattuglia della polizia di stato e gli agenti della polizia locale per i rilievi dell’incidente.