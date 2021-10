TERNI – Nella notte tra sabato e domenica un 48enne perugino alla guida della sua moto sulla SS3 Valnerina, in località Collestatte, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in ospedale a Terni dove gli è stata riscontrata la positività ad alcool e stupefacenti. Le sue condizioni non sembrano gravi al momento, ma i carabinieri di Papigno lo hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Terni per guida in stato di ebrezza alcolica e in stato di alterazione dovuta alla assunzione di stupefacenti. La moto è stata sottoposta a sequestro.