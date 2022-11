Terni, truffa all’Ue con un progetto di riciclo: sequestrati 230 mila euro alla Treofan

TERNI – Un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Milano, su richiesta della Procura Europea, dell’importo di 230 mila euro: la misura è stata applicata nei confronti della Treofan Italia che avrebbe percepito la somma in questione come fondi strutturali Fesr, pur non avendone diritto. L’ipotesi di reato contestata è truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea e dello Stato. Le indagini sono state condotte dagli uffici della Procura Europea di Roma e Milano e dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Terni. Secondo gli inquirenti, la società, ora in liquidazione, avrebbe beneficiato indebitamente di provvidenze comunitarie erogate nell’ambito del Programma operativo nazionale a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, concesse dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. I militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Terni, su delega del procuratore europeo delegato, hanno sottoposto a sequestro il profitto del reato, congelando la somma equivalente presente sui conti correnti in uso alla società, così come disposto dal gip di Milano.