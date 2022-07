TERNI – Da almeno diversi giorni il cadavere era in una baracca di strada del Mulino, in una zona denominata ‘delle Pasine’ a Gabellata all’interno di un annesso agricolo.. La tragica scoperta è avvenuta nella prima serata di lunedì, in zona Terni nord, dove il 49enne ternano, coniugato e padre di famiglia, è stato trovato morto, e in avanzato stato di decomposizione, anche in ragione del forte caldo di questi giorni. Immediato il via alle indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Terni. La prima ipotesi, stante anche il ritrovamento di diverse siringhe è che il decesso sia avvenuto per una overdose di droga. La salma dell’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria ternana per le determinazioni del caso a partire dall’autopsia e dagli esami tossicologici che verranno disposti. Dopo i rilievi sul posto, è stata trasferita presso l’obitorio dell’azienda ospedaliera di Perugia.