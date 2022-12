Terni, trovato morto in casa dell’amico: ipotesi mix letale di alcool e metadone

TERNI – Un quarantacinquenne di origini tunisine è stato trovato morto nella tarda serata di lunedì nella sua abitazione nel quartiere periferico di San Giovanni, in via Liutprando. Si tratterebbe, secondo quanto emerge, della casa di un amico, mentre l’uomo deceduto abitava nella zona Nord della città.

Dalle prime indagini appare assai probabile che l’uomo sia morto per avere assunto un mix fatale di alcol e metadone Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del poveretto, la cui salma è stata trasportata all’ospedale di Perugia e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami che intenderà eseguire per accertare le cause del decesso.