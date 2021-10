Terni, trova una tomba romana nella sua proprietà: “L’area ne è piena, venite a studiarla”

TERNI – La sorpresa è arrivata mentre i tecnici stavano lavorando alla ristrutturazione del casolare di famiglia. Un ceppo spuntato all’improvviso dal terreno, la forma è quella di uno scoglio, ma non sembra proprio un reperto marino. Oggi Fabrizio Raggi, imprenditore e consulente per varie aziende, si ritrova in casa un reperto storico dal valore unico: “In realtà volevano buttarlo, ma quando l’ho visto spuntare, senza sapere cosa fosse esattamente, ho chiesto comunque di tenerlo perchè comunque per me rappresentava un ricordo di famiglia, visto che si trovava all’interno della casa dei miei nonni”, racconta Raggi a La Notizia Quotidiana.

Siamo in quella che oggi si chiama strada di Maratta Alta ma che un tempo era denominata Campo Le Croci, non a caso: l’area è infatti perpendicolare a quella sempre a Maratta dove recentemente sono state trovate antiche ville romane. Da qui nasce l’intuizione del figlio Riccardo Maria: meglio far analizzare quel ceppo, chissà che non sia qualcosa di speciale.

La ricerca e la conferma

“Così abbiamo chiamato un’archeologa nostra amica, Maria Elena Gabrielli Lorenzetti, che dopo averla studiata ci ha confermato: quel reperto è una tomba monumentale di epoca romana, simile a quella denominata Grotta degli Zingari che si trova a Sangemini”.

Nei giorni scorsi la soprintendenza dei beni culturali dell’Umbria, nella persona di Elena Roscini, ha completato i rilievi e adesso sono in via di completamento le pratiche per l’apposizione del vincolo archeologico: “Per noi è una grande gioia – dice Raggi – anche se avremo degli obblighi, fra i quali probabilmente quello di aprire le porte della casa a chi vorrà venire a studiare questo ceppo. Poi vedremo cosa fare: siamo in contatto già con il museo”

Una miniera inesplorata sotto terra

Anche perchè è bastata una piccola analisi della zona per capire come tutta l’area, anche quella esterna alla casa di Raggi, sia un giacimento di storia, pieno di reperti: “Nessuno ha mai avuto veramente interesse ad effettuare studi e scavi nell’area, che fra l’altro è scarsamente abitata: eppure sotto terra c’è probabilmente un intero insediamento, una piccola miniera che la città potrebbe valorizzare al meglio. Si parla tanto di cultura: abbiamo la storia romana nel nostro sottosuolo ma pare non interessare a nessuno. Ecco, io vorrei che la mia scelta di rendere noto questo ritrovamento è finalizzata a questo scopo: provare a sensibilizzare chi è appassionato a questo genere di studi sull’opportunità che questa zona può offrire. Venite a studiare la Roma sotterranea della nostra città. Ed alle istituzioni dico: sfruttiamo questa occasione, ne vale la pena”.