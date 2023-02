TERNI – Nella notte tra mercoledì e giovedì i carabinieri sono riusciti a sventare un furto in un’abitazione della zona di corso Vecchio, nel centro storico, e ad arrestare tre dei presunti ladri, uno dei quali si è anche rotto una gamba nel tentativo di sfuggire all’arresto. “I tre fermati – sottolinea la nota dei carabinieri – sono risultati privi di documenti. Sottoposti immediatamente alla verifica dell’identità tramite sistema telematico, che consente di acquisire con certezza i dati anagrafici delle persone entro pochi minuti grazie al rilevamento delle impronte digitali, due di loro sono risultati cittadini tunisini appena 20enni; poco più che 18enne e di origini libiche il terzo giovane rimasto ferito. Durante la perquisizione personale, addosso ad uno di loro è stato trovato un orologio da polso, che i proprietari dell’abitazione giunti sul posto hanno riconosciuto e ai quali è stato restituito. Alla fine tutti e tre sono stati arrestati per il reato di ‘violazione di domicilio aggravata’ in attesa della direttissima in tribunale”.